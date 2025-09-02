جدول مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر

يدخل نادي الزمالك فترة حاسمة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يخوض سلسلة من المباريات القوية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في ظل منافسة محتدمة على الصدارة.

استهل الزمالك مشواره بفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا في الجولة الثانية.



في الجولة الثالثة، حقق الفريق الأبيض انتصارًا صعبًا على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ثم فاز على فاركو بهدف نظيف في الجولة الرابعة.



لكن الفريق تعرض لأول هزيمة له هذا الموسم في الجولة الخامسة، بعدما خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط من 5 مباريات.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 10 نقاط، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن المتصدر المصري البورسعيدي.

مواجهات الزمالك المرتقبة في سبتمبر

الجولة السادسة: الزمالك × المصري – السبت 13 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً.

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك – الخميس 18 سبتمبر، الساعة 5:00 مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة – الثلاثاء 23 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً.

الجولة التاسعة (قمة الدوري): الأهلي × الزمالك – الاثنين 29 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً.