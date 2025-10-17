قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

5 أطعمة تدمر البروستاتا.. احذرها فورًا لحمايتها من التضخم

البروستاتا
البروستاتا
عبد العزيز جمال

تزايدت في السنوات الأخيرة معدلات الإصابة بأمراض البروستاتا بين الرجال حول العالم، الأمر الذي دفع خبراء التغذية إلى التحذير من دور النظام الغذائي في زيادة المخاطر أو الوقاية منها.

فبعض الأطعمة التي نتناولها يوميًا مثل اللحوم المصنّعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن تُسهم في التهابات أو تضخم البروستاتا، بل وتزيد احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا على المدى الطويل.

دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Nutrients» عام 2023 أكدت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الكاملة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات البروستاتا المختلفة، بما في ذلك الالتهابات المزمنة وتضخم الغدة. 

كما أوضح الباحثون أن تلك الأطعمة تعزز من العمليات الالتهابية داخل الجسم وتؤثر في توازن الهرمونات الذكرية، مما ينعكس سلبًا على صحة البروستاتا ووظائفها الحيوية. 

وفي المقابل، فإن النظام الغذائي القائم على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة يُقلل من هذه المخاطر بشكل واضح.
 

1- منتجات الألبان

تُظهر دراسات علمية متزايدة أن الإفراط في تناول منتجات الألبان، خصوصًا الحليب كامل الدسم والأجبان الدسمة، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض البروستاتا. 

فبحسب دراسة نُشرت في «المجلة الأمريكية للتغذية السريرية»، فإن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الحليب ومنتجاته يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 25% مقارنةً بمن يستهلكون كميات محدودة.


ويرجح العلماء أن السبب يعود إلى محتوى الألبان العالي من الدهون المشبعة والهرمونات التي تؤثر في توازن هرمون التستوستيرون، وتعزز نمو خلايا البروستاتا غير الطبيعية. كما أن زيادة الكالسيوم من خلال الألبان قد تُثبط إنتاج فيتامين «د» الذي يلعب دورًا وقائيًا ضد نمو الخلايا السرطانية، نقلا عن الشرق.

2- اللحوم الحمراء والمصنعة

أظهرت العديد من الأبحاث أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة مثل اللحم المقدد والسجق يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض البروستاتا.

ووفق دراسة نُشرت في مجلة «أبحاث الوقاية من السرطان»، فإن الرجال الذين يتناولون هذه الأنواع بانتظام ترتفع لديهم معدلات الالتهاب في أنسجة البروستاتا.

ويرجع ذلك إلى تكون مركبات كيميائية ضارة أثناء الطهي على درجات حرارة عالية تُعرف بالأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية، وهي مواد مسرطنة تؤثر في الحمض النووي للخلايا. 

كما تسهم اللحوم المصنعة في زيادة الصوديوم والدهون المشبعة التي تضعف الدورة الدموية وتزيد الالتهابات داخل الجسم.

3- الدهون المشبعة

الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والسمن والمقليات واللحوم الدسمة تُعد من أخطر ما يمكن أن تتناوله صحة البروستاتا. 

فقد أظهرت دراسة نُشرت في «مجلة المسالك البولية» أن الرجال الذين يتبعون نظامًا غنيًا بالدهون المشبعة أكثر عرضة لتضخم البروستاتا وصعوبات التبول مقارنة بمن يعتمدون على دهون صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.


وترى الأبحاث أن هذه الدهون ترفع الكوليسترول وتزيد الالتهاب المزمن في أنسجة البروستاتا، مما يسرّع من نمو خلاياها ويضعف تدفق الدم إليها، وبالتالي تتأثر وظيفتها الحيوية في إنتاج السوائل المنوية.

4- المشروبات السكرية

كشفت دراسة في مجلة «التغذية السريرية» أن الرجال الذين يستهلكون أكثر من مشروبين محليين يوميًا أكثر عرضة لأعراض تضخم البروستاتا مثل تكرار التبول الليلي وصعوبة إفراغ المثانة.

 ويعتقد أن السبب هو ارتفاع الإنسولين والالتهاب الناتج عن السكر المكرر، ما يؤدي إلى اضطراب الهرمونات وتحفيز نمو خلايا البروستاتا.
كما أن الإفراط في تناول السكريات يسبب زيادة الوزن ودهون البطن، وهما عاملان مرتبطان بتفاقم مشكلات البروستاتا، نظرًا لارتباط السمنة بزيادة الالتهابات الهرمونية داخل الجسم.

5- الطعام الحار

رغم أن الأطعمة الحارة قد تُساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، إلا أن الإفراط في تناولها يُؤثر سلبًا على صحة البروستاتا، خصوصًا لمن يعانون من التهابات أو تضخم.

فبحسب دراسة نُشرت في «مجلة المسالك البولية»، فإن تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار والبهارات القوية يؤدي إلى تهيج المثانة والبروستاتا وزيادة الأعراض البولية مثل الحرقان وتكرار الحاجة إلى التبول.

ويرى الأطباء أن مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يُحفز الأعصاب المحيطة بالبروستاتا، ما يزيد الالتهاب وعدم الراحة في تلك المنطقة، لذا يُنصح بالاعتدال في تناوله خاصة لمن لديهم تاريخ من أمراض البروستاتا.

يرى خبراء الصحة أن الوقاية تبدأ من المائدة، وأن اعتماد نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية والفواكه الطازجة والأسماك الدهنية مع تقليل الدهون والسكريات هو السبيل الأفضل للحفاظ على صحة البروستاتا

كما ينصح بإجراء فحوصات دورية بعد سن الأربعين للكشف المبكر عن أي تغيرات في الغدة قبل تفاقمها

البروستاتا أمراض البروستاتا الرجال

