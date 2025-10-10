أنواع علاجات سرطان البروستاتا.. تعرف عليها

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن أنواع علاجات سرطان البروستاتا ، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك 3 أنواع لعلاج سرطان البروستاتا، هي:-

إشعاعي .

جراحي .

هرموني

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر يضمن لك نسب شفاء عالية.





ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال حول العالم، ورغم خطورته، يظل محاطًا بالعديد من المفاهيم الخاطئة، أبرزها أن المرض لا يبدأ إلا مع ظهور الأعراض.

استطلاع يكشف نقص الوعي بسرطان البروستاتا

والحقيقة أن المراحل الأولى من سرطان البروستاتا تمر غالبًا في صمت تام دون علامات واضحة، ما يجعل الفحص المبكر الوسيلة الأهم للكشف والوقاية.

وفقًا لتقرير لموقع Health، أظهر استطلاع حديث أن نحو 80% من الأمريكيين لا يعلمون أن سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لا يسبب أي أعراض.

وهذه المعلومة البسيطة قد تغيّر حياة الآلاف، إذ أن انتظار الأعراض قد يعني وصول المرض إلى مراحل متقدمة يصعب علاجها.