الري: اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، والاستعداد لموسم الزراعات الشتوية وموسم الامطار الغزيرة والسيول المقبل .

وأكد الدكتور سويلم على إستمرار الوزارة فى إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والإعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، إعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، ومتابعه القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة فى ضوء الإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الإستيعابية للشبكة وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية .



واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من أعمال خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الماضية (الموسم الصيفي)، والموسم الشتوى الحالى، وأيضا متابعة موقف الجاهزية لموسم الأمطار الغزيرة والسيول .

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ .

ووجه باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الإحتياجات ومتطلبات تلك الفترة .

وأوضح أن الوزارة إتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة المعنية.