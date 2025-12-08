في عيد ميلادها.. ماذا قالت عبلة كامل بعد اعتزالها الفن

تحتفل الفنانة عبلة كامل، اليوم الإثنين 8 ديسمبر، بعيد ميلادها، وقدمت مسيرة فنية حافلة وشاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لا تزال عالقة في عقول وقلوب محبيها رغم غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة

حياة عبلة كامل

ولدت عبلة كامل في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ودرست في كلية الآداب قسم المكتبات، وتخرجت منها وهي في عمر 24 عاما، وبعدها بدأت حياتها الفنية بمسرح الطليعة.

أعمال عبلة كامل

وكان في فيلم "الوداع يا بونابرت" عام 1985، هو علامة فارقة في مشوار عبلة كامل، إذ بدأ الجمهور يعرفها، بعد مشاركتها فيه، لتشارك بعدها في الجزء الأول من "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 1987، وجسدت فيه دور "رقية البدري" وأيضا الجزء الثاني والثالث.

واحتلت مكانة كبيرة في قلوب مشاهديها بعد نجاحها في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وقدمت عبلة كامل العديد من الأعمال العالقة في أذهان وقلوب المشاهدين، منها مسلسل ليالي الحليمة.

اعتزال عبلة كامل

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

عبلة كامل ومكانتها بعد الاعتزال

وقبل أشهر قليلة، قالت رحمة أحمد، في بودكاست «عالهادي في الكلام»، للإعلامية سالي عبدالسلام، إنها حينما ذهبت للفنان أشرف زكي، في نقابة المهن التمثيلية، أخبرها أنه لديه مفاجأة لها وأعطاها الموبايل، فتفاجأت بمكالمة عبلة كامل، التي نصحتها فيها بأن تتنوع في أدوارها التي تقدمها.

وقالت رحمة أحمد، إنها تحب عبلة كامل وتقدرها وهي من جمهورها، مشيرة إلى أنها تعاملت معها كأم في المكالمة.