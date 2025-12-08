قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
وزير الشباب والرياضة يفاجئ جماهير الزمالك بقرار مهم بشأن أرض النادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في عيد ميلادها.. ماذا قالت عبلة كامل بعد اعتزالها الفن

عبلة كامل
عبلة كامل

تحتفل الفنانة عبلة كامل، اليوم الإثنين 8 ديسمبر، بعيد ميلادها، وقدمت مسيرة فنية حافلة وشاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لا تزال عالقة في عقول وقلوب محبيها رغم غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة

حياة عبلة كامل 

ولدت عبلة كامل في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ودرست في كلية الآداب قسم المكتبات، وتخرجت منها وهي في عمر 24 عاما، وبعدها بدأت حياتها الفنية بمسرح الطليعة.

أعمال عبلة كامل 

وكان في فيلم "الوداع يا بونابرت" عام 1985، هو علامة فارقة في مشوار عبلة كامل، إذ بدأ الجمهور يعرفها، بعد مشاركتها فيه، لتشارك بعدها في الجزء الأول من "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 1987، وجسدت فيه دور "رقية البدري" وأيضا الجزء الثاني والثالث.

واحتلت مكانة كبيرة في قلوب مشاهديها بعد نجاحها في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وقدمت عبلة كامل العديد من الأعمال العالقة في أذهان وقلوب المشاهدين، منها مسلسل ليالي الحليمة. 

اعتزال عبلة كامل

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

عبلة كامل ومكانتها بعد الاعتزال

وقبل أشهر قليلة، قالت رحمة أحمد، في بودكاست «عالهادي في الكلام»، للإعلامية سالي عبدالسلام، إنها حينما ذهبت للفنان أشرف زكي، في نقابة المهن التمثيلية، أخبرها أنه لديه مفاجأة لها وأعطاها الموبايل، فتفاجأت بمكالمة عبلة كامل، التي نصحتها فيها بأن تتنوع في أدوارها التي تقدمها. 

وقالت رحمة أحمد، إنها تحب عبلة كامل وتقدرها وهي من جمهورها، مشيرة إلى أنها تعاملت معها كأم في المكالمة. 

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

