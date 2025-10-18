متبقيات المبيدات: تحليل أكثر من 70 ألف عينة خلال الربع الثالث من 2025

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 70 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال التقرير الربع سنوي الثالث للعام الحالي، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم الصادرات الزراعية المصرية.



وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم خلال هذه الفترة، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 8 آلاف عينة، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 18 ألف عينة، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 40 ألف عينة تقريبا، كما تم فحص أكثر من 4 آلاف عينة لمشروع الرصد الوطني، ليتجاوز إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الثلاثة أشهر الماضية 70 ألف عينة تقريبًا.

وأوضحت مدير المعمل، أن المعمل قد شهد عدة أنشطة على المستوى الدولي خلال نفس الفترة، حيث تم تجديد وتمديد شهادة الإعتماد الدولية من فريق التقييم الدولي بجهة الإعتماد الأمريكية A2LA لإجراء أعمال المراجعة الدورية السنوية لفرع المعمل بالإسماعيلية لعام 2025 وزيادة عدد طرق التحاليل المعتمدة طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 فى مجالى الكيمياء والميكروبيولوجى، كما تم تجديد وتمديد شهادة منح شهادة مواصفة الأيزو 9001:2015 فى مجال الشئون المالية والإدارية بالمعمل، لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية (الموارد البشرية والمشتريات والمخازن) بالمعمل وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أن المعمل قد إستقبل أيضا، وزير الزراعة اللبناني في إطار الزيارة الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى استقبال وفد من دولة تشاد فى إطار الزيارة الرسمية لمركز البحوث الزراعية، إضافة الى وفد من دولة جنوب أفريقيا في إطار تبادل ونقل الخبرات، فضلاً عن استقبال زيارتين من المملكة الأردنية في إطار الزيارات المتبادلة وزيادة أوجه التعاون كذلك تم استقبال زيارة علمية لمتخصصين من دولة العراق الشقيقة تحت عنوان: " نظام مراقبة وتوكيد الجودة بالمعامل المعنية بتحاليل سلامة الغذاء".

واكدت مدير المعمل، أنه تم أيضا المشاركة فى الإجتماع الفنى التاسع للجنة الفنية المشتركة للزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بدول الكوميسا، وحضور ويبينار حول "تعزيز ممارسات سلامة الغذاء ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تأسيس شبكة إقليمية لأبحاث وسلامة الغذاء، كما قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز بتفقد فرع المعمل بالإسماعيلية ضمن متابعته لتفقد الجهات التابعة للمركز بالمحافظات وتعزيز رفع كفاءة الأصول.

وأشارت عبداللاه إلى تنظيم المعمل بالتعاون مع كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجمعية هيا، وغرفة الصناعات الغذائية أكثر من 8 ورش عمل في محافظات الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية، استهدفت دعم منتجي ومصدري محاصيل الطماطم، البطاطس، الموالح، الفراولة، الصناعات الغذائية ذات الأصل النباتي، حيث ناقشت الورش أهمية متبقيات المبيدات وتأثيرها المباشر على عمليات الإنتاج والتصدير في مصر، حيث حضرها أكثر من 800 ممثل عن شركات إنتاج وتصدير محصول الطماطم.

وقالت إن المعمل قد شارك أيضا خلال ذات الفترة في فعاليات أخرى هامة، حيث ساهم في تطوير الكوادر البحثية من خلال التدريب على الفحص الظاهري للعينات الغذائية، وتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية عن أثر متطلبات الأسواق الخارجية والمواصفات الفنية، ، كما انتهى المعمل من تنظيم التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري حيث شارك أكثر من 250 طالب بفرعي المعمل.



واوضحت ان المعمل قد نظم أيضا ثلاثة برامج دولية لمتخصصين من الكاميرون والعراق والجزائر خلال الشهور الثلاثة الماضية، بالإضافة للمشاركة في برنامج تدريب دولي بسنغافوة، كذلك تم تدريب أكثر من 75 مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على طرق سحب العينات ومتطلبات المواصفات الدولية للأسواق الأوروبية والعربية.



وأكدت عبد اللاه أن المعمل يسعى لاستكمال خطط التطوير بالمعمل وأقسامه المختلفة وفروعه حيث تم تركيب عدد (3) أجهزة من أحدث التقنيات العالمية لأجهزة الفصل الكروموتوجرافي الغازي المقترن بمطياف الكتلة المتتابع (GC/Ms/Ms) إنتاج كبرى الشركات العالمية: عدد (2) لمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل الرئيسي بالقاهرة، (1) للمعمل الفرعي بالإسماعيلية، توريد وتركيب عدد (1) فرن حراري للمعمل الفرعي بالإسماعيلية.