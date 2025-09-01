أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي، التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025.

الصفقة عُدت واحدة من أبرز انتقالات الميركاتو، حيث تمت بعد انتهاء فترة القيد الرسمية في إنجلترا، مستفيدة من الاستثناء الذي يمنح الأندية فرصة استكمال التعاقدات في حال إرسال المستندات المطلوبة قبل غلق السوق.

تصريحات إيزاك بعد التوقيع لصالح ليفربول

أبدى المهاجم السويدي سعادته الغامرة بارتداء قميص الريدز، قائلاً: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هذه اللحظة، وأشعر بالفخر لأنني أصبحت لاعبًا في ليفربول، أتطلع لمقابلة زملائي ورؤية الجماهير في المدرجات".

إيزاك أشار أيضًا إلى أنه قضى فترة صعبة بعيدًا عن الملاعب تجاوزت الشهرين، بعدما دخل في خلاف مع إدارة نيوكاسل؛ بسبب رغبته الملحّة في الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي.

وأكد المهاجم الدولي أنه يسعى لإثبات نفسه سريعًا في قلعة أنفيلد، موضحًا: "أنا مهاجم بطبيعتي وأسعى لتسجيل الأهداف، لكنني أضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، أريد أن أفوز بكل الألقاب الممكنة مع ليفربول".

إيزاك البالغ من العمر 25 عامًا يعد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة، حيث تألق بقميص نيوكاسل وسجل أهدافًا مؤثرة، قبل أن يخطفه ليفربول في صفقة وُصفت بأنها "انتقال تاريخي" تدعم خط هجوم الفريق بشكل كبير.