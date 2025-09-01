قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك
جدول مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر
بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات
أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول
عبدالله السعيد وأحمد حجازي يرفضان الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا حدث؟
رئيس اتحاد الجوجيتسو: العاصمة الإدارية ستحتضن إحدى أهم بطولات اللعبة
ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي
فريق تجديف أسوان يتأهل لدور الـ 16 في البطولة العربية لتنس الطاولة
نعاني ندرة المياه.. أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي بغزو الصحراء أنقذتنا من الأزمة
لماذا يحذر الأطباء من تسخين الأرز المتبقي في الثلاجة؟
بعد الإيحاءات في حفلها بالساحل الشمالي.. حقيقة إحالة روبي للتحقيق
الإصابات تضرب مانشستر سيتي مبكرًا في الموسم الجديد من البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول

إيزاك
إيزاك
حمزة شعيب

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي، التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025.

الصفقة عُدت واحدة من أبرز انتقالات الميركاتو، حيث تمت بعد انتهاء فترة القيد الرسمية في إنجلترا، مستفيدة من الاستثناء الذي يمنح الأندية فرصة استكمال التعاقدات في حال إرسال المستندات المطلوبة قبل غلق السوق.

تصريحات إيزاك بعد التوقيع لصالح ليفربول

أبدى المهاجم السويدي سعادته الغامرة بارتداء قميص الريدز، قائلاً: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هذه اللحظة، وأشعر بالفخر لأنني أصبحت لاعبًا في ليفربول، أتطلع لمقابلة زملائي ورؤية الجماهير في المدرجات".

إيزاك أشار أيضًا إلى أنه قضى فترة صعبة بعيدًا عن الملاعب تجاوزت الشهرين، بعدما دخل في خلاف مع إدارة نيوكاسل؛ بسبب رغبته الملحّة في الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي.

وأكد المهاجم الدولي أنه يسعى لإثبات نفسه سريعًا في قلعة أنفيلد، موضحًا: "أنا مهاجم بطبيعتي وأسعى لتسجيل الأهداف، لكنني أضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، أريد أن أفوز بكل الألقاب الممكنة مع ليفربول".

إيزاك البالغ من العمر 25 عامًا يعد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة، حيث تألق بقميص نيوكاسل وسجل أهدافًا مؤثرة، قبل أن يخطفه ليفربول في صفقة وُصفت بأنها "انتقال تاريخي" تدعم خط هجوم الفريق بشكل كبير.

ايزاك ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي أخبار الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمود عباس- الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: لدينا 1000 قرار أممي يخص فلسطين لم ينفذ أي منها.. والعالم يكتفي بالتنديد

نيكولاس مادورو- الرئيس الفنزويلي

الرئيس الفنزويلي: أمريكا تستهدف فنزويلا بـ 8 سفن حربية تحمل 1200 صاروخ

زلزال أفغانستان .. الأعنف منذ عدة أعوام يخلف 812 قتيلا و2800 مصاب

زلزال أفغانستان .. الأعنف منذ عدة أعوام يخلف 812 قتيلا و2800 مصاب

بالصور

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد