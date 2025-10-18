أوبو ترفع سقف المنافسة بهواتف Find X9 الجديدة: أداء فائق وسعر معقول

أطلقت شركة أوبو (OPPO) سلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Find X9، والتي يبدو أنها مصممة لإحداث نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية.

تَعِدُ السلسلة الجديدة، وخاصة طراز Find X9 Pro، بتقديم مزيج استثنائي من الأداء القوي، قدرات التصوير الاحترافية، وبطارية ذات سعة غير مسبوقة، كل ذلك بسعر تنافسي قد يفاجئ المنافسين والمستهلكين على حدٍ سواء، مما يضع أوبو في موقع متقدم ضمن معركة الهواتف الفلاجشيب.

قوة جبارة وكفاءة فائقة: معالج Dimensity 9500

يعتبر القلب النابض لسلسلة Find X9 هو معالج MediaTek Dimensity 9500 المصنوع بتقنية 3 نانومتر.

وقد أكدت أوبو أن هذا المعالج سيوفر تحسيناً هائلاً في الأداء مقارنة بالجيل السابق، حيث تزيد سرعة وحدة المعالجة المركزية (CPU) بنسبة تصل إلى 32%، بينما تتحسن كفاءة استهلاك الطاقة بشكل لافت يصل إلى 55% عند ذروة الأداء.

كما تم تعزيز المعالج بـ"محرك أوبو لتحسين الأداء" (Trinity Engine)، الذي يضمن أداءً سلساً ومستداماً للألعاب والتطبيقات الثقيلة، ويقلل من استهلاك الطاقة، ليمنح المستخدمين تجربة استخدام لا تتأثر بمرور الوقت.

ثورة في البطارية والشحن: سعات قياسية

تعد البطارية نقطة تحول حقيقية في سلسلة Find X9، حيث تشير التقارير إلى قدوم طراز Find X9 ببطارية ضخمة بسعة 7025 مللي أمبير، بينما قد يصل طراز Find X9 Pro إلى سعة 7500 مللي أمبير. هذه السعات تعد الأكبر تقريباً في فئة الهواتف الرائدة حالياً.

ولمواكبة هذه السعات الهائلة، تدعم الهواتف تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط (Wired) والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط (Wireless)، مما يضمن إعادة شحن البطارية بالكامل في وقت قياسي رغم حجمها الكبير.

نظام تصوير احترافي بلمسة Hasselblad

يواصل التعاون مع Hasselblad (المختصة في الكاميرات الاحترافية) منح هواتف أوبو ميزة تنافسية في دقة الألوان وتفاصيل الصورة. ويتميز طراز Find X9 Pro بتركيز خاص على التصوير، حيث تشير التسريبات إلى وجود كاميرا مقربة (Periscope) بدقة 200 ميجابكسل في إصدار "برو"، إلى جانب كاميرات رئيسية وفائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مما يجعله ملكاً جديداً في مجال التقريب وقدرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بدقة 4K/120fps ودعم Dolby Vision HDR.

شاشة رائدة بأقل الحواف

يأتي الهاتفان بشاشات OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ويتميز طراز Pro بشاشة LTPO AMOLED منحنية بقياس 6.78 بوصة. لكن النقطة الأبرز في التصميم هي تقليل الحواف إلى أدنى حد ممكن، حيث سيأتي كلا الموديلين بحواف متماثلة وفائقة النحافة (قد تصل إلى 1.15 ملم)، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وأنيقة.

السعر المفاجئ: قيمة مقابل الأداء

ما يجعل سلسلة OPPO Find X9 مُحركاً للمنافسة هو استراتيجية التسعير المتوقعة. فعلى الرغم من كل هذه المواصفات الرائدة (معالج Dimensity 9500، بطارية 7000+ مللي أمبير، وكاميرا 200 ميجابكسل)، تشير الأسعار المعلنة في السوق الصيني إلى قيمة تنافسية جداً.

السعر المتوقع لطراز Find X9 الأساسي (12GB+256GB): حوالي 620 دولار أمريكي.

السعر المتوقع لطراز Find X9 Pro الأساسي (12GB+256GB): حوالي 745 دولار أمريكي.

هذه الأسعار، على الرغم من أنها ترتفع عند الإطلاق العالمي، تُعد منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الأجهزة الرائدة المنافسة التي تحمل مواصفات مشابهة، مما يجعل OPPO Find X9 خياراً مغرياً للغاية للمستخدم الباحث عن أقصى أداء وأفضل قيمة.