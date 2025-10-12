بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف ذكية إليك أهم مواصفاتها

تستعد شركة أوبو للإعلان عن سلسلة هواتفها الذكية Oppo Find X9 في 16 أكتوبر في الصين إلى جانب هاتفي Find X9 وX9 Pro، ستكشف الشركة أيضًا عن جهازها اللوحي Oppo Pad 5 وساعة Oppo Watch S الذكية

في الوقت نفسه، تستعد الشركة لإطلاقها عالميًا ووفقًا لتقرير صادر عن GSMArena، فقد أكدت الشركة بالفعل موعد الإطلاق في الهند خلال مؤتمر الهواتف المحمولة الهندي، الذي عُقد مؤخرًا

سلسلة Oppo Find X9



سيُطرح هاتفا Oppo Find X9 و Find X9 Pro في الهند كأول هاتفين يعملان بمعالج Dimensity 9500. ومن المقرر إطلاقهما في نوفمبر.

ليست سلسلة Find X9 هي الوحيدة المُخطط لإطلاقها في الهند الشهر المقبل. فقد زعمت تقارير حديثة أن هاتف Realme GT 8 Pro قد يُطرح في 11 نوفمبر ، بينما قد يُطرح هاتف OnePlus 15 في 13 نوفمبر .

في حين أن هاتفي Find X9 وX9 Pro من الهواتف التي تركز على التصوير الفوتوغرافي إلا انهم يأتوا بالعديد من المواصفات العصرية فكلاهما يعمل بمعالج Dimensity 9500، أما هاتفي GT 8 Pro و OP15 هما هاتفان مدفوعان بالأداء يعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق هاتف iQOO 15 ، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، رسميًا في نوفمبر في الهند.

على الجانب الآخر من المتوقع أن تعما شركة فيفو على سلسلة هواتف Vivo X300 . وتكثر التكهنات حول إمكانية إطلاق هاتفي X300 و X300 Pro في الهند في ديسمبر. ومثل سلسلة Find X9، سيصل هاتفا X300 مزودين بمعالج Dimensity 9500