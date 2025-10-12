قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف ذكية إليك أهم مواصفاتها

هواتف أوبو
هواتف أوبو
لمياء الياسين

تستعد شركة أوبو للإعلان عن سلسلة هواتفها الذكية Oppo Find X9 في 16 أكتوبر في الصين إلى جانب هاتفي Find X9 وX9 Pro، ستكشف الشركة أيضًا عن جهازها اللوحي Oppo Pad 5 وساعة Oppo Watch S الذكية

 في الوقت نفسه، تستعد الشركة لإطلاقها عالميًا ووفقًا لتقرير صادر عن GSMArena، فقد أكدت الشركة بالفعل موعد الإطلاق في الهند خلال مؤتمر الهواتف المحمولة الهندي، الذي عُقد مؤخرًا 

سلسلة Oppo Find X9
 

سيُطرح هاتفا Oppo Find X9 و Find X9 Pro في الهند كأول هاتفين يعملان بمعالج Dimensity 9500. ومن المقرر إطلاقهما في نوفمبر.
ليست سلسلة Find X9 هي الوحيدة المُخطط لإطلاقها في الهند الشهر المقبل. فقد زعمت تقارير حديثة أن هاتف Realme GT 8 Pro قد يُطرح في 11 نوفمبر ، بينما قد يُطرح هاتف OnePlus 15 في 13 نوفمبر .
في حين أن هاتفي Find X9 وX9 Pro من الهواتف التي تركز على التصوير الفوتوغرافي إلا انهم يأتوا بالعديد من المواصفات العصرية فكلاهما يعمل بمعالج Dimensity 9500، أما هاتفي GT 8 Pro و OP15 هما هاتفان مدفوعان بالأداء يعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق هاتف iQOO 15 ، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، رسميًا في نوفمبر في الهند.

على الجانب الآخر من المتوقع أن تعما شركة فيفو على سلسلة هواتف Vivo X300 . وتكثر التكهنات حول إمكانية إطلاق هاتفي X300 و X300 Pro في الهند في ديسمبر. ومثل سلسلة Find X9، سيصل هاتفا X300 مزودين بمعالج Dimensity 9500

ساعة Oppo Watch S هاتف Realme GT 8 Pro هاتف OnePlus 15 التصوير الفوتوغرافي هاتف iQOO 15 شركة فيفو

