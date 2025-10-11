قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر
بميزات لم تكشف بعد.. تحديث غامض يشق طريقه إلى هواتف أوبو

شيماء عبد المنعم

بعد أشهر من العمل على تحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16، بدأت شركة أوبو OPPO، رسميا في المرحلة الأخيرة قبل الإطلاق المستقر، وذلك من خلال إطلاق برنامج البيتا المفتوح Open Beta لعدد من أجهزتها الرائدة، ويعد هذا البرنامج خطوة تمهيدية للإصدار النهائي الذي يتوقع أن يتم خلال وقت قريب.

الأجهزة المؤهلة لتحديث أوبو ColorOS 16

يتوفر تحديث أوبو ColorOS 16 حاليا، للأجهزة التالية:

- Oppo Find X8

- Oppo Find X8 Pro

- Oppo Reno 14

وذلك في ثلاث دول: الهند، ماليزيا، وإندونيسيا، ويمكن للمستخدمين المهتمين التقديم للمشاركة في البرنامج حتى 13 أكتوبر 2025.

الفرق بين البيتا المغلقة والمفتوحة

بعكس إصدارات البيتا المبكرة أو المغلقة، فإن البيتا المفتوحة متاحة لعدد أوسع من المستخدمين، مما يمنحهم فرصة لتجربة الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي. 

ورغم أنها أكثر استقرارا من النسخ التجريبية الأولى، إلا أنها لا تزال نسخة تجريبية وقد تحتوي على بعض الأخطاء أو مشاكل في الأداء.

خطوات التقديم على برنامج البيتا المفتوح

للتسجيل في البرنامج، يجب أولا التأكد من أن الجهاز يعمل بالإصدار التالي من النظام:

- Find X8: إصدار CPH2651_15.0.0.860(EX01)

- Find X8 Pro: إصدار CPH2659_15.0.0.860(EX01)

- Reno 14: إصدار CPH2737_15.0.2.602(EX01).

طريقة التقديم

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

2. انتقل إلى النظام والتحديث > تحديث البرنامج.

3. اضغط على الأيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا واختر برنامج البيتا.

4. اضغط على زر التقديم، ثم وافق على الشروط واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

5. في حال قبول الطلب، سيصلك تحديث ColorOS 16 عبر تحديث OTA.

ينصح بشحن الجهاز بنسبة لا تقل عن 40% قبل تثبيت التحديث، وتحميله عبر اتصال Wi-Fi نظرا لحجم الملف الكبير.

ملاحظات مهمة حول الأداء والتوافق

أشارت أوبو إلى أن بعض التطبيقات الخارجية قد لا تكون متوافقة حاليا مع أندرويد 16، إلا أن هذه المشاكل سيتم حلها مع التحديثات القادمة. 

كما يلاحظ عادة زيادة استهلاك البطارية بعد التحديثات الكبيرة، بسبب عمليات التحسين التي تجري في الخلفية، لكنها مؤقتة وتعود الأمور لطبيعتها خلال يوم أو يومين.

كانت أوبو من أوائل الشركات التي أطلقت نسخة تجريبية مبكرة من أندرويد 16 في أبريل الماضي لمستخدمي Find X8 فقط، تلاها إصدار البيتا المغلق في أغسطس، والآن مع إطلاق البيتا المفتوحة، يتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار المستقر لواجهة ColorOS 16 يوم 15 أكتوبر خلال حدث الإطلاق العالمي.

ColorOS 16 أندرويد 16 تحديث أوبو هواتف أوبو

