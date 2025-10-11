بميزات لم تكشف بعد.. تحديث غامض يشق طريقه إلى هواتف أوبو

بعد أشهر من العمل على تحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16، بدأت شركة أوبو OPPO، رسميا في المرحلة الأخيرة قبل الإطلاق المستقر، وذلك من خلال إطلاق برنامج البيتا المفتوح Open Beta لعدد من أجهزتها الرائدة، ويعد هذا البرنامج خطوة تمهيدية للإصدار النهائي الذي يتوقع أن يتم خلال وقت قريب.

الأجهزة المؤهلة لتحديث أوبو ColorOS 16

يتوفر تحديث أوبو ColorOS 16 حاليا، للأجهزة التالية:

- Oppo Find X8

- Oppo Find X8 Pro

- Oppo Reno 14

وذلك في ثلاث دول: الهند، ماليزيا، وإندونيسيا، ويمكن للمستخدمين المهتمين التقديم للمشاركة في البرنامج حتى 13 أكتوبر 2025.

الفرق بين البيتا المغلقة والمفتوحة

بعكس إصدارات البيتا المبكرة أو المغلقة، فإن البيتا المفتوحة متاحة لعدد أوسع من المستخدمين، مما يمنحهم فرصة لتجربة الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.

ورغم أنها أكثر استقرارا من النسخ التجريبية الأولى، إلا أنها لا تزال نسخة تجريبية وقد تحتوي على بعض الأخطاء أو مشاكل في الأداء.

خطوات التقديم على برنامج البيتا المفتوح

للتسجيل في البرنامج، يجب أولا التأكد من أن الجهاز يعمل بالإصدار التالي من النظام:

- Find X8: إصدار CPH2651_15.0.0.860(EX01)

- Find X8 Pro: إصدار CPH2659_15.0.0.860(EX01)

- Reno 14: إصدار CPH2737_15.0.2.602(EX01).

طريقة التقديم

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

2. انتقل إلى النظام والتحديث > تحديث البرنامج.

3. اضغط على الأيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا واختر برنامج البيتا.

4. اضغط على زر التقديم، ثم وافق على الشروط واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

5. في حال قبول الطلب، سيصلك تحديث ColorOS 16 عبر تحديث OTA.

ينصح بشحن الجهاز بنسبة لا تقل عن 40% قبل تثبيت التحديث، وتحميله عبر اتصال Wi-Fi نظرا لحجم الملف الكبير.

ملاحظات مهمة حول الأداء والتوافق

أشارت أوبو إلى أن بعض التطبيقات الخارجية قد لا تكون متوافقة حاليا مع أندرويد 16، إلا أن هذه المشاكل سيتم حلها مع التحديثات القادمة.

كما يلاحظ عادة زيادة استهلاك البطارية بعد التحديثات الكبيرة، بسبب عمليات التحسين التي تجري في الخلفية، لكنها مؤقتة وتعود الأمور لطبيعتها خلال يوم أو يومين.

كانت أوبو من أوائل الشركات التي أطلقت نسخة تجريبية مبكرة من أندرويد 16 في أبريل الماضي لمستخدمي Find X8 فقط، تلاها إصدار البيتا المغلق في أغسطس، والآن مع إطلاق البيتا المفتوحة، يتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار المستقر لواجهة ColorOS 16 يوم 15 أكتوبر خلال حدث الإطلاق العالمي.