خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أوبو تطلق هواتف K13s و K13x بتصميمات ومواصفات جديدة

هواتف K13s و K13x
هواتف K13s و K13x
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو عن أحدث إصداراتها ضمن تشكيلة K الخاصة بها في السوق الصينية، من خلال إطلاق طرازي OPPO K13s و K13x، بتصميمات ومواصفات جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، تم إطلاق هاتف أوبو K13s في وقت سابق هذا الأسبوع في الهند تحت اسم OPPO F31 Pro+، بينما وصل OPPO K13x بتصميم ومواصفات مختلفة قليلا عن نسخته الهندية، الآن، أصبح كلا الهاتفين متاحين في السوق الصينية.

مواصفات هاتف أوبو OPPO K13s 

يتميز هاتف أوبو الجديد OPPO K13s، بشاشة من نوع OLED بحجم 6.8 بوصة وبدقة FHD+ تبلغ 2800 × 1280 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع سطوع أقصى يصل إلى 1600 شمعة، كما تدعم الشاشة تغطية كاملة DCI-P3 وأقصى درجة PWM للتعتيم بمقدار 2160 هرتز، كما تم تزويد الشاشة بزجاج AGC DT-Star D+ للحماية.

يعمل هاتف OPPO K13s بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3 مع معالج رسومي Adreno 720، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X مع سعة تخزين داخلي من نوع UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، كما يعمل بنظام Android 15 مع واجهة أوبو ColorOS 15.0.

هاتف OPPO K13s

بالنسبة للكاميرات، يحتوي هاتف OPPO K13s على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر OV50D40 مع فتحة عدسة f/1.8 و OIS، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر Galaxy Core 32E2 وفتحة عدسة f/2.4.

يتضمن هاتف OPPO K13s، مستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة، مستشعر الأشعة تحت الحمراء، مكبرات صوت استيريو، دعم USB Type-C للصوت، شهادة Hi-Res للصوت، ودعم بطاقة SIM مزدوجة. 

كما يحمل الهاتف تصنيفات IP66 و IP68 و IP69 لمقاومة الغبار والماء، إلى جانب متانة عسكرية MIL-STD-810H.

تبلغ أبعاد الهاتف 163.13 × 77.58 × 7.7 ملم للنسخة الزرقاء و 7.86 ملم للنسخة البيضاء، مع وزن 195 جرام (للنسخة الزرقاء) و 204 جرام (للنسخة البيضاء)، ويعمل الهاتف ببطارية 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

مواصفات هاتف أوبو OPPO K13x

يتميز هاتف أوبو OPPO K13x بشاشة عالية الدقة HD+ بقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبدقة 1604 × 720 بكسل، و سطوع يصل إلى 1000 شمعة، تم تزويد الشاشة بزجاج Panda Glass للحماية. 

يعمل هاتف أوبو OPPO K13x، بمعالج ميدياتك Dimensity 6300 مع معالج رسومي Mali-G57 MC2، يأتي الهاتف مع خيارات بسعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة أوبو ColorOS 15.

أما بالنسبة للكاميرات، يتضمن هاتف أوبو OPPO K13x كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر OV50D وفتحة عدسة f/1.88، ومستشعر 2 ميجابكسل للصور البورتريه، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديو حتى دقة 1080p.

هاتف أوبو OPPO K13x

يحتوي هاتف أوبو OPPO K13x على مستشعر بصمة جانبي، ودعم SIM مزدوجة، وشبكة Wi-Fi 802.11 ac، وتقنية Bluetooth 5.4، واتصال قريب المدي NFC، و GPS/GLONASS، ومنفذ شحن USB Type-C، كما أنه يتمتع بمقاومة MIL-STD-810H للماء والغبار بتصنيفات IP66/IP68/IP69.

أبعاد الهاتف 164.82 × 75.53 × 7.76 ملم ووزنه 194 جرام، مع بطارية 5800 مللي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 45 وات.

السعر

يبدأ سعر OPPO K13x من 799 يوان (حوالي 112 دولار ) لنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت ويصل إلى 999 يوان (حوالي 140 دولار) لنسخة 8 + 256 جيجابايت.

ويأتي هاتف OPPO K13s بسعر 1499 يوان (حوالي 210 دولار ) لنسخة 8 + 256 جيجابايت و 1599 يوان (حوالي 224 دولار ) لنسخة 12  + 256 جيجابايت .

أوبو هواتف K13s و K13x

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ندوة النيابة العامة

النيابة العامة تشارك بدورة تدريبية حول إجراءات التحقيق في العنف ضد النساء

شبكة قنوات

الداخلية: ضبط شخصين لإدارة محطة بث تلفزيوني بالشرقية

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ البحيرة

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

