شاشات فائقة السطوع وكاميرات عملاقة.. أوبو تعلن رسميا عن سلسلة Find X9

أعلنت شركة أوبو، عن إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Find X9 في الصين، والتي تضم Find X9 وFind X9 Pro، تركز السلسلة الجديدة على الأداء الفائق، والتصوير الاحترافي، والشحن السريع، مع تصميم مميز ومواد تصنيع متطورة، في خطوة تهدف إلى منافسة أقوى هواتف الفئة العليا في السوق.

مواصفات سلسلة أوبو Find X9

بحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف أوبو Find X9 بشاشة مسطحة من نوع OLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 2760×1256 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع محلي يصل إلى 3600 شمعة، مع معدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز وتقنية تعتيم PWM عند 3840 هرتز. الشاشة محمية بزجاج Crystal Shield المطور من أوبو، وتتميز بحواف فائقة النحافة بسماكة 1.45 ملم فقط.

أما الإصدار الأقوى Find X9 Pro، فيتميز بشاشة أكبر حجما بقياس 6.78 بوصة وبدقة 2772×1272 بكسل، مع لوحة LTPO بتقنية 8T لتوفير معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وحواف رباعية منحنية بسماكة لا تتجاوز 1.15 ملم.

ويعتمد كلا الهاتفين على شريحة العرض P3 المطورة داخليا من أوبو لتحسين دقة الألوان، والتباين الديناميكي، وكفاءة استهلاك الطاقة.

Find X9 Pro

تعتمد السلسلة على معالج ميدياتك القوي Dimensity 9500 القوي، والذي يقدم أداء عاليا عبر معمارية ثمانية النواة وسرعة تصل إلى 4.21 جيجاهرتز، وتتوفر الأجهزة بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X وسعة تصل إلى 16 جيجابايت، مع تخزين داخلي UFS 4.1 يصل إلى 1 تيرابايت.

ولضمان الأداء السلس حتى تحت الضغط، زودت أوبو الهواتف بمحرك الأداء الذكي Tidal Engine، إلى جانب شريحة الاتصالات المطورة داخليا Shanhai Communication Enhancement Chip، والتي تعزز جودة الشبكة، وسرعة الاتصال، واستقرار المكالمات.

هاتف Find X9

يحمل هاتف Find X9 نظام كاميرا خلفية ثلاثي يتضمن مستشعر رئيسي Sony LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل مع التثبيت البصري OIS، وعدسة واسعة Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بيرسكوبية Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري حتى 3x ورقمي حتى 120x، مع عدسة مخصصة لاستعادة الألوان في الإضاءة المعقدة.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony IMX615.

أما Find X9 Pro فيرتقي بالمستوى عبر استخدام كاميرا بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وتدعم كلا النسختين تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، مع أوضاع تصوير احترافية مثل Hasselblad XPAN، وتسجيل الفيديو بصيغة log، وHDR، ووضع Master.

يحتوي هاتف Find X9 على بطارية بسعة 7025 مللي أمبير، بينما يأتي Find X9 Pro ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، وكلاهما يستخدم الجيل الرابع من بطاريات السيليكون-الكربون من أوبو.

يدعم كلا الهاتفان الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات عبر تقنية SuperVOOC، والشحن اللاسلكي حتى 50 وات، بالإضافة إلى الشحن العكسي اللاسلكي بقوة 5 وات.

توفر السلسلة تقنيات اتصال حديثة تشمل Wi-Fi 7، وBluetooth 6.0 مع دعم BLE Audio، وNFC.

كما تحتوي الأجهزة على مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، و4 ميكروفونات، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج تحت الشاشة، وتحكم بالأجهزة عن بعد بالأشعة تحت الحمراء. كما تتمتع الأجهزة بمقاومة الماء والغبار وفق معايير IP66 / IP68 / IP69.

الأسعار

يبدأ سعر هاتف Oppo Find X9، الذي يأتي باللون الأحمر والابيض التيتانيوم والأبيض الثلجي والأسود، من حوالي 4399 يوان (أي ما يعادل 616 دولار) للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت

بينما يبلغ سعر هاتف Oppo Find X9 Pro، الذي يتوفر باللون الأحمر والتيتانيوم الرملي والأبيض، حوالي 5299 يوان (أي ما يعادل 742 دولار)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت

سيتم طرح كلا الهاتفين للبيع في الصين اعتبارا من 22 أكتوبر 2025، كما أكدت أوبو أنها ستطلق إصدارا خاصا من Find X9 Pro يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية وeSIM بسعة 1 تيرابايت في نوفمبر.