ببطارية جبارة .. أوبو تغزو الأسواق بأفضل هاتف ذكي.. إليك أهم مواصفاته

لطالما كان عمر البطارية هو أول ما يميز الهواتف الذكية فيبدو أن هاتف Oppo Find X9 Pro القادم مُستعدٌّ لخوض هذه المعركة بجدية. قبل إطلاقه رسميًا في 16 أكتوبر

تُشير الاختبارات الأولية إلى أن الهاتف ربما حقق إنجازًا مُبهرًا فقد صمدت البطارية لفترة أطول من هاتف Xiaomi 17 Pro Max على الرغم من أن كلاهما يحملان نفس سعة البطارية البالغة 7500 مللي أمبير في الساعة.

وفقًا للنتائج التي نشرتها Novice Evaluation، حقق هاتف Find X9 Pro 7 ساعات و18 دقيقة في اختبار الاستخدام المتواصل. هذا يضعه خلف هاتف iQOO Z10 Turbo+ (7 ساعات و31 دقيقة، ببطارية 8000 مللي أمبير/ساعة) مباشرةً، ولكنه متقدم على هاتف Xiaomi 17 Pro Max ، الذي حقق 6 ساعات و49 دقيقة. حتى هاتف Find X9 العادي، ببطاريته الأصغر سعة 7025 مللي أمبير/ساعة، تفوق على Xiaomi بفارق بسيط، مسجلاً 6 ساعات و51 دقيقة. وللتوضيح





أوبو فايند X9 برو



أفادت التقارير أن هاتف Find X9 Pro استمر لمدة 9 ساعات و30 دقيقة، مقارنةً بـ 8 ساعات و24 دقيقة لهاتف Xiaomi 17 Pro Max - بفارق يزيد عن ساعة.

المثير للاهتمام أن هاتف Xiaomi يستخدم أحدث معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من Qualcomm، بينما يعمل هاتف Oppo الرائد بمعالج Dimensity 9500 من MediaTek . من المحتمل أن يكون لضبط برامج Oppo، وخاصةً نظام إدارة الطاقة ColorOS 16، دور كبير في النتائج وفي المقابل، يُعدّ أداء هاتف Oppo مُبهرًا بوجه عام