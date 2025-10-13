قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة .. أوبو تغزو الأسواق بأفضل هاتف ذكي.. إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

لطالما كان عمر البطارية هو أول ما يميز الهواتف الذكية فيبدو أن هاتف Oppo Find X9 Pro القادم مُستعدٌّ لخوض هذه المعركة بجدية. قبل إطلاقه رسميًا في 16 أكتوبر 

 تُشير الاختبارات الأولية إلى أن الهاتف ربما حقق إنجازًا مُبهرًا فقد صمدت البطارية لفترة أطول من هاتف Xiaomi 17 Pro Max  على الرغم من أن كلاهما يحملان نفس سعة البطارية البالغة 7500 مللي أمبير في الساعة.

وفقًا للنتائج التي نشرتها Novice Evaluation، حقق هاتف Find X9 Pro 7 ساعات و18 دقيقة في اختبار الاستخدام المتواصل. هذا يضعه خلف هاتف iQOO Z10 Turbo+ (7 ساعات و31 دقيقة، ببطارية 8000 مللي أمبير/ساعة) مباشرةً، ولكنه متقدم على هاتف Xiaomi 17 Pro Max ، الذي حقق 6 ساعات و49 دقيقة. حتى هاتف Find X9 العادي، ببطاريته الأصغر سعة 7025 مللي أمبير/ساعة، تفوق على Xiaomi بفارق بسيط، مسجلاً 6 ساعات و51 دقيقة. وللتوضيح


 

أوبو فايند X9 برو
 

أفادت التقارير أن هاتف Find X9 Pro استمر لمدة 9 ساعات و30 دقيقة، مقارنةً بـ 8 ساعات و24 دقيقة لهاتف Xiaomi 17 Pro Max - بفارق يزيد عن ساعة.

 المثير للاهتمام أن هاتف Xiaomi يستخدم أحدث معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من Qualcomm، بينما يعمل هاتف Oppo الرائد بمعالج Dimensity 9500 من MediaTek . من المحتمل أن يكون لضبط برامج Oppo، وخاصةً نظام إدارة الطاقة ColorOS 16، دور كبير في النتائج وفي المقابل، يُعدّ أداء هاتف Oppo مُبهرًا بوجه عام

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

الكون

حدث كبير يمثل نهاية الزمان .. ماذا سيفعل الانفجار العكسي في الكون ؟

القمر

لو فاتك قمر أكتوبر.. القمر العملاق يزين سماء نوفمبر

الثقب الأسود

بعد قرن من الغموض.. حل لغز الطاقة الغامضة للثقوب السوداء| ما القصة؟

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

