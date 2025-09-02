قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في المحلة

الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة الكبرى في محافظة الغربية صباح اليوم أولي جلسات محاكمة ميكانيكي متهم بإنهاء حياه زوجته بأداة حادة والاعتداء علي أمه بتهمه القتل العمد والايذاء والتهديد وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم .

القصاص العادل 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة زوجه علي يد زوجها الميكانيكي و تعديه علي أمه بواسطة أداة حادة "الشاكوش" لخلافات أسرية بنطاق منطقة منشية السلام .

تفاصيل الواقعة 

كما أمرت  النيابة العامة بسماع أقوال الجاني المتهم بتهشيم رأس زوجته وانهاء حياتها والتعدي بالضرب المبرح علي أمه وسماع أقوال شهود عيان فضلا عن حبس المتهم ذمة التحقيقات عدة مرات متوالية .

وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ضبطوا ميكانيكي  المتهم  بإنهاء  حياة زوجته وأصابه والدته ب"شاكوش" لتعاطيه المواد المخدرة وخلافات أسرية بمنطقة منشية السلام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة 
يفيد بورود بلاغ من مواطنين يفيد بوفاة زوجة تدعى ' شيماء '،  تبلغ من العمر 20 سنة على يد زوجها ويدعى ' بدورة ' واصابة والدته بجروح فى الرأس اثر تعديه عليهما باستخدام “شاكوش”.

فريق بحث جنائي 


ونظرا لخطورة الواقعة انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ، تحت إشراف العقيد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وبرئاسة المقدم احمد بهاء رئيس المباحث، الى مكان الواقعة،.

وافادت  التحريات الأمنية أن الجاني مرتكب الواقعة  مدمن للمواد المخدرة ' الشابو '، ومعتاد التعدى على زوجته ووالدته، وحدثت مشادات كلامية تطورت لقيامه بضربهن ' بشاكوش '، فى الرأس حتى لفظت زوجته انفاسها وسقطت جثة هامدة، واصاب والدته في أماكن متفرقة بجسده .

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل  الجثة الى مشرحة المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها،  ويجري اعداد  تقرير طبى بحالتها، ونقل الام للعناية المركزة .

سقوط المتهم 

وبتقنين الاجراءات  وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط القسم من ضبط  المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

