تقدم غزل المحلة علي الإسماعيلي في الشوط الأول

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ونظيره غزل المحلة، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، والمقامة ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وتقدم غزل المحلة خلال أحداث الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء من خلال اللاعب التونسي راشد عرفاوي في الدقيقة ٣٨.

كما شهدت أحداث اللقاء طرد اللاعب عبدالكريم مصطفى شحاته مدافع الإسماعيلي في الدقيقة ٢٦ .

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: محمد إيهاب، محمد عمار، عبدالله محمد، عبدالكريم مصطفى.

الوسط: عبدالرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد عبدالسميع، محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج، أنور عبدالسلام.

فيما جاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عبدالرحيم عموري، يحيى زكريا

الوسط: موري توريه، بسام وليد، رشاد العرفاوي، ويليامز صنداي.

الهجوم: عماد ميهوب، عبداللطيف جريندو.

يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط أيضًا.

يرغب الإسماعيلي في تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات، خاصة بعدما انتصر على طلائع الجيش في الجولة الماضية بهدف دون رد.

في حين يأمل غزل المحلة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم حيث خاض 4 مواجهات انتهت جميعها بالتعادل السلبي بدون أهداف، كان آخرها أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية.

يدير اللقاء تحكيميًا، محمود معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد محمود لطفي وإسلام أبو العطا مساعدين، أحمد ناجي حكمًا رابعًا، أحمد جابر حكمًا للفيديو ويعاونه أحمد حسام طه