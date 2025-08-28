حبس مالك جيم ومديره سنة لتركيبهما كاميرات تصوير في حمام سيدات بالمحلة

أصدر رئيس محكمة جنح الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا اليوم حكما قضائيا بالسجن لصاحب ومدير صالة ألعاب رياضية شهيرة سنة عقب ثبوت تركيبهما كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات داخل الجيم مما يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للمترددين على المنشأة.

حكم قضائي عاجل

وكانت النيابة العامة وجهت في تعليماتها بأهمية ندب لجان فنية من الجهات المعنية لمعاينة وفحص تراخيص الجيم الرياضي ومناظرة موقع الكاميرات المركبة بطوابقه والتأكد من وجود وقائع تلصص والتجسس داخل أقسام المخصصة للسيدات من عدمه .

تفاصيل الواقعة

وأبدي مسئولا الجيم الرياضي في أقوالهم أمام جهات التحقيق أن الهدف من تركيب كاميرات مراقبه هو التأمين وليس مشاهده خصوصيات السيدات المترددات علي جيم خلال مواعيد العمل الرسمية كما نفوا وجود تلك الكاميرا بجدران أو حوائط غرفة حمامات السيدات ولكنها معلقة وظاهرة مثل باقي كاميرات المراقبة في كافة غرف و طوابق الجيم منذ تاريخ إنشائه .

تحقيقات عاجلة

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه داخل الجيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تركيب كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم سابقا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .

سقوط المتهمين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.