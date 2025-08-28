قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حبس مالك جيم ومديره سنة لتركيبهما كاميرات تصوير في حمام سيدات بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس محكمة جنح الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا اليوم حكما قضائيا بالسجن لصاحب ومدير صالة ألعاب رياضية شهيرة سنة عقب  ثبوت تركيبهما كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات داخل الجيم مما يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للمترددين على المنشأة.

حكم قضائي عاجل 

وكانت  النيابة العامة  وجهت في تعليماتها بأهمية ندب لجان فنية من الجهات المعنية لمعاينة وفحص تراخيص الجيم الرياضي ومناظرة موقع الكاميرات المركبة بطوابقه والتأكد من وجود وقائع تلصص والتجسس داخل أقسام المخصصة للسيدات من عدمه .

تفاصيل الواقعة 

وأبدي مسئولا الجيم الرياضي في أقوالهم أمام جهات التحقيق أن الهدف من تركيب كاميرات مراقبه هو التأمين وليس مشاهده خصوصيات السيدات المترددات علي جيم خلال مواعيد العمل الرسمية كما نفوا وجود تلك الكاميرا بجدران أو حوائط غرفة حمامات السيدات ولكنها معلقة وظاهرة مثل باقي كاميرات المراقبة في كافة غرف و طوابق الجيم منذ تاريخ إنشائه .

تحقيقات عاجلة

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  أصدر  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه داخل الجيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تركيب كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم سابقا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .

سقوط المتهمين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس مالك جيم مديره الشحن سنه تركيب كاميرات مراقبه حمام السيدات المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

وزارة الاسكان

الإسكان تعلن التعامل على هذه الأراضي.. تفاصيل

عطية المنوفي

حازم المنوفي: قرار خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطن

بنك مصر

بنك مصر يعلن توقيت تحريك سعر الفائدة.. تفاصيل

بالصور

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة

الرضاعة
الرضاعة
الرضاعة

باردة ولذيذة في حر الصيف.. طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد