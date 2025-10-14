قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أفران الخبز المدعم وينفي وجود أية معوقات تعرقل عملها

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من المخابز  بمدينة المنصورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التموينية المقررة، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى المواطنين المنتظرين في طابور الخبز، وتعرف على آرائهم مباشرة، وكلف بمراجعة سجلات توريد الدقيق وكميات الإنتاج اليومية للتأكد من مطابقة الكميات المستلمة مع الكميات المنتجة والموردة للمواطنين.

 وحذر المحافظ بشكل قاطع من بيع أي كميات من الدقيق المدعم أو الخبز خارج إطار المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هناك رقابة صارمة وسيتم تطبيق العقوبات على أية مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات المحددة، وتقديم خبز جيد يليق بالمواطن، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي للتأكد من انضباط المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين ووصول الدعم لأصحابه.

وأكد محافظ الدقهلية أن "الخبز مدعم من أجل المواطن البسيط، ويجب أن يصل إليه بالجودة المطلوبة والسعر المقرر دون أي تقصير، وأن أي شكوى من المواطنين أو أصحاب المخابز نتعامل معها فورًا، لأن استقرار منظومة الخبز يعني استقرارًا اجتماعيًا."

