غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ونظيره غزل المحلة، بثلاثية نظيفة للأخير على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، والمقامة ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

و تقدم المحلة بالهدف الأول عن طريق رشاد العرفاوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف جريندو الهدف الثانى للمحلة في الدقيقة 66 واختتم كيبو سعيدى مهرجان الأهداف في الدقيقة 88 .

وقد أشهر محمد معروف حكم اللقاء الكارت الأحمر مرتين للاعبى الإسماعيلى، الأولى في الدقيقة 26 لعبد الكريم مصطفى بعد تدخل قوي على جريندو عبد اللطيف ، وفى الدقيقة 60 يشهرالبطاقة الحمراء الثانية في وجه حسن منصور لاعب الإسماعيلي بعد 30 دقيقة من مشاركته.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: محمد إيهاب، محمد عمار، عبدالله محمد، عبدالكريم مصطفى.

الوسط: عبدالرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد عبدالسميع، محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج، أنور عبدالسلام.

فيما جاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عبدالرحيم عموري، يحيى زكريا

الوسط: موري توريه، بسام وليد، رشاد العرفاوي، ويليامز صنداي.

الهجوم: عماد ميهوب، عبداللطيف جريندو.

يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط أيضًا.