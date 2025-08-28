من العشوائية إلى الأمل.. الجمهورية الجديدة تكتب فصلا جديدا في أبو شاهين بالمحلة

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال بناء عمارات أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى بشكل كامل، وجاهزيتها الكاملة تمهيداً لتسليمها قريبا إلى المواطنين، وذلك بعد استكمال جميع الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الآمن واللائق لأهالينا، مؤكداً أن ما تحقق في أبو شاهين هو ترجمة واقعية لسياسات الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والمشرف العام على المشروعات، واللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة، لمناقشة الترتيبات النهائية لتسليم العمارات الجديدة للأهالي، بعد إزالة المعوقات الخاصة بالمياه والكهرباء واستكمال إجراءات التسليم الإداري.

تطوير مشروعات تنموية

وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل تطوير 5 عمارات سكنية، تم الانتهاء من ثلاثٍ منها في وقت سابق، واليوم يُختتم العمل بإنجاز بناء العمارتين 23 و24، بما يوفر وحدات سكنية حديثة وآمنة تستوعب ١٢٠ أسره كانت تعيش في أوضاع غير آمنة لا تليق بالمواطن المصري. وأكد أن الوحدات الجديدة مزوّدة بكافة المرافق والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بما يضمن حياة مستقرة وكريمة للمواطنين.

تحرك خدمي عاجل

وأكد المحافظ أن ما جرى في أبو شاهين ليس مجرد مشروع تطوير عمراني، بل هو عهد التزمت به الدولة تجاه المواطنين وتم إنجازه بالكامل، موضحاً أن استكمال الاستعدادات الإدارية لتسليم الوحدات للأهالي يمثل المرحلة الأخيرة قبل دخولهم مساكنهم الجديدة، وأضاف أن ما تحقق اليوم هو بداية جديدة لأسر طالما انتظرت هذا الحلم، في صورة حضارية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة.

الشكر الجهات المختصة

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع الجهات والفرق التنفيذية التي شاركت في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق اليوم هو نتاج عمل جماعي وإرادة سياسية لا تعرف المستحيل، وأن الدولة ماضية في استكمال خطتها الشاملة لتطوير العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات حضارية حديثة تليق بالمواطن المصري.