غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بطنطا.. شريان عمراني ومروري جديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تشهد مدينة طنطا تنفيذ واحد من أبرز المشروعات القومية والتنموية الجاري العمل بها حاليًا، حيث تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف، الذي يُعد شريانًا مروريًا وتنمويًا جديدًا يربط بين عدد من المحاور الحيوية بالمدينة، ويمتد بطول 2000 متر بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات في منطقة سبرباي، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ مقررة 24 شهرًا تبدأ من الأول من مايو 2024 وحتى الأول من مايو 2026، وقد وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى نحو 65%.

مشروع حيوي 

ويهدف المشروع إلى إقامة محور متكامل على جانبي ترعة القاصد، يتضمن ممشى حضاريًا ومساحات خضراء ومناطق خدمية عامة، بما يحقق إضافة جمالية وحضارية للمدينة، فضلًا عن كونه متنفسًا طبيعيًا لآلاف المواطنين والزائرين، إلى جانب دوره المحوري في تخفيف الكثافات المرورية داخل مدينة طنطا وتيسير حركة الانتقال بين الأحياء والمناطق الرئيسية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن محور محلة منوف ليس مجرد مشروع مروري، بل يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية بالمحافظة، حيث يُعيد رسم خريطة الحركة بمدينة طنطا، ويُسهم في تقليل معدلات الحوادث المرورية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مع خفض زمن الانتقال وتقليل حدة الزحام بما ينعكس بشكل مباشر على راحة المواطنين وحياتهم اليومية.

تلافي حوادث السير 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الأعمال تُنفذ وفق رؤية شاملة تجمع بين البعدين المروري والحضاري، من خلال تطوير كورنيش حضاري على ترعة القاصد بطول 2 كيلومتر ليكون متنفسًا راقيًا للأهالي ومزارًا مميزًا لزوار طنطا، فضلًا عن دعمه للربط بين القرى والمناطق الاستراتيجية وفي مقدمتها منطقة التلفزيون والمجمع الجامعي، مما يعزز من فرص التنمية العمرانية المتكاملة بالمدينة.

تجسيد اهتمام الدولة

وشدد المحافظ على أن المشروع يُجسد اهتمام الدولة بمحافظة الغربية، ويعكس حرصها على إحداث تغيير ملموس في البنية الأساسية وتوفير بيئة حضرية متطورة تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى أن ما تشهده طنطا اليوم من مشروعات خدمية وتنموية يُعد امتدادًا لجهود الدولة في مختلف المحافظات من أجل الارتقاء بجودة الحياة وتقديم خدمات عصرية متكاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

