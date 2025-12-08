إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص مع ملاكي بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى بطريق العاشر اتجاه بلبيس بمدخل مصر النور وتم نقل المصابين إلى مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

