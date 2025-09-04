قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطوير شامل لميدان الششتاوي بالمحلة الكبرى قريبًا

السكرتير العام المساعد للغربية
السكرتير العام المساعد للغربية
علي مكي

ردّ المهندس علي عبدالستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، على شكاوى الأهالي بشأن انتشار القمامة والإشغالات بميدان الششتاوي في المحلة الكبرى، مؤكدًا أن هناك خطة عاجلة لرفع كفاءة الميدان وتحويله إلى «تحفة معمارية».

وأوضح عبدالستار، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يولي مدينة المحلة الكبرى اهتمامًا بالغًا، نظرًا لمكانتها الصناعية كونها قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية، وتضم حيين إداريين، وهناك اتجاه حالي لإنشاء حي ثالث لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف أن المحافظ، ومنذ توليه مهام منصبه، حرص على زيارة مدينة المحلة، ووجّه خلال جولته الأخيرة برفع كفاءة ميدان الششتاوي وتطويره بشكل شامل، مؤكدًا أن آخر عملية تطوير تمت بالميدان كانت في عام 2010، ومنذ ذلك الحين لم يشهد الميدان أي أعمال تطوير أو تجديد.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، الذي عاين الموقع ميدانيًا، وجرى الاتفاق على خطة لتطوير الميدان عمرانيًا ومعماريًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأعمال ستبدأ في القريب العاجل.

وفيما يخص النظافة، قال عبدالستار: «بداية من الأسبوع المقبل، سنبدأ برفع مستوى النظافة العامة في الميدان، على أن يستغرق العمل المعماري بعض الوقت، نظرًا لطبيعة المشروع».

وأوضح أن هناك خطة متكاملة لحل مشكلة القمامة بالمحلة الكبرى، تتضمن تفعيل منظومة الجمع السكني اليومي، حيث سيتم جمع المخلفات من المنازل مباشرة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بالمحلة.

