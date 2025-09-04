تطوير شامل لميدان الششتاوي بالمحلة الكبرى قريبًا

ردّ المهندس علي عبدالستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، على شكاوى الأهالي بشأن انتشار القمامة والإشغالات بميدان الششتاوي في المحلة الكبرى، مؤكدًا أن هناك خطة عاجلة لرفع كفاءة الميدان وتحويله إلى «تحفة معمارية».

وأوضح عبدالستار، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يولي مدينة المحلة الكبرى اهتمامًا بالغًا، نظرًا لمكانتها الصناعية كونها قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية، وتضم حيين إداريين، وهناك اتجاه حالي لإنشاء حي ثالث لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف أن المحافظ، ومنذ توليه مهام منصبه، حرص على زيارة مدينة المحلة، ووجّه خلال جولته الأخيرة برفع كفاءة ميدان الششتاوي وتطويره بشكل شامل، مؤكدًا أن آخر عملية تطوير تمت بالميدان كانت في عام 2010، ومنذ ذلك الحين لم يشهد الميدان أي أعمال تطوير أو تجديد.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، الذي عاين الموقع ميدانيًا، وجرى الاتفاق على خطة لتطوير الميدان عمرانيًا ومعماريًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأعمال ستبدأ في القريب العاجل.

وفيما يخص النظافة، قال عبدالستار: «بداية من الأسبوع المقبل، سنبدأ برفع مستوى النظافة العامة في الميدان، على أن يستغرق العمل المعماري بعض الوقت، نظرًا لطبيعة المشروع».

وأوضح أن هناك خطة متكاملة لحل مشكلة القمامة بالمحلة الكبرى، تتضمن تفعيل منظومة الجمع السكني اليومي، حيث سيتم جمع المخلفات من المنازل مباشرة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بالمحلة.