أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
حوادث

استجابة لـ "صدى البلد".. ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة وسحلها بشوارع المحلة

الواقعة بمنطقة سوق البهلوان بالمحلة
الواقعة بمنطقة سوق البهلوان بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل من القاء القبض علي الشاب بالاعتداء علي فتاة وسحلها بشوارع منطقة سوق البهلوان وتحرر محضر بالواقعة ويجري عرض المتهم علي النيابة العامة لأخذ أقواله .

تفاصيل الواقعة 


وكانت منطقة سوق التجاري بالبهلوان بمدينة المحلة  في محافظة الغربية شهدت واقعة تعدي شاب بمحل تجاري بالضرب بالأيدي وسحبها وسبها بالعبارات منافية للأداب العامة إثر تسببها في إيقاع مانيكان ملابس مما نتج عنه اصابع وكدمات بأماكن متفرقة بجسدها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من أسرة الفتاة يفيد بتعرضها للضرب علي أيدي شاب مالك لمحل تجاري بمنطقة سوق البهلوان بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


ويكثف ضباط الشرطة بمباحث فرع البحث الجنائى بالمحلة من جهودهم لتحديد هوية شاب ارتكب واقعة الاعتداء بالضرب علي الفتاة .

وبنقنين الإجراءات الأمنية تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة من ضبط المتهم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهم اعتداء وسحل فتاة بالمحلة

