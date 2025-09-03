قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
محافظات

استمرار رفع الرايات الحمراء بالعجمي غربي الإسكندرية

شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
أحمد بسيوني

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي، مع منع السباحة فيها تمامًا، بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

نسب إشغال ضعيفة اليوم بشواطئ الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن وصول نسب الإشغال اليوم الأربعاء، إلى نسب إشغال متوسطة، مع استقرار درجات الحرارة التي بلغت 32 درجة مئوية، ووجود استقرار نسبي في حالة البحر والأمواج.

تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة

وأعلنت رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب اضطراب حالة البحر.

وأهابت الإدارة بجميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

عدم دفع إكراميات للعمال

وناشدت رواد الشواطئ عدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف  استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام الموجودة على صفحة الإدارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وشهد شاطئ أبو تلات حادث أليم بعد ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين كانوا ضمن رحلة نظمتها إحدى الأكاديميات بمحافظة سوهاج إلى مدينة الإسكندرية. 

الاسكندرية الرايات الحمراء العجمي منع السباحة ارتفاع الأمواج

طريقة عمل المشبك فى البيت

