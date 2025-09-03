قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرب فتاة وسحلها داخل محل ملابس في الغربية .. شاب يواجه هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

شهدت منطقة سوق التجاري بالبهلوان بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة تعدي شاب بمحل تجاري على فتاة بالضرب بالأيدي وسحبها وسبها بالعبارات منافية للآداب العامة إثر تسببها في إيقاع مانيكان ملابس مما نتج عنه إصابة وكدمات بأماكن متفرقة بجسدها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من أسرة الفتاة يفيد بتعرضها للضرب علي أيدي شاب مالك لمحل تجاري بمنطقة سوق البهلوان بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


ويكثف ضباط الشرطة بمباحث فرع البحث الجنائى بالمحلة من جهودهم لتحديد هوية شاب ارتكب واقعة الاعتداء بالضرب علي الفتاة .

مطاردة المتهم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

