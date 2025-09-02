إخلاء سبيل طرفي مشاجرة تعدوا على بعضهما البعض بالضرب في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل طرفي مشاجرة، طرف أول سائق مركبة "توك توك"، وطرف ثان سائقا مركبة "توك توك" وذلك لخلافات مالية بينهم قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وبالفحص لم ترد أية بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول سائق مركبة "توك توك"، وطرف ثان سائقا مركبة "توك توك" وذلك لخلافات مالية بينهم قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.