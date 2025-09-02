بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا

تدخلت فرق الحماية المدنية لتقطيع السيارات في حادث تصادم تريلا و7 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان لاستخراج الضحايا من داخل السيارات ونقلها للمستشفيات.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات أخرى على الدائري الاوسطي بالقرب من نفق الاوتوستراد بمدينة حلوان في جنوب القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بتصادم سيارة تريلا و7 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي قبل نفق الاوتوستراد بحلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات ملاكي أمامها على الطريق أسفل نفق الاوتوستراد بحلوان.