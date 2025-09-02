القبض على قائد سيارة نقل صدم آخر بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالاصطدام بسيارته ولاذ بالهرب بأحد الطرق بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة من (القائم بالنشر ) بأنه حال سيره بالسيارة خاصته بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نصف نقل من الخلف ما أدى لحدوث تلفيات بسيارته ولاذ بالهرب .

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – "لا يحمل رخصة قيادة") .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد وعلل هروبه خشية مساءلته.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





