حادث تريلا و7 سيارات .. توقف الحركة المرورية على الدائري الأوسطي.. صور

توقفت الحركة المرورية تماما على الطريق الدائري الاوسطي بحلوان بالقرب من نفق الاوتوستراد بعد واقعة حادثتين في نفس الوقت.

شهد الطريق قبل ساعتين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحديد في وسط الطريق وإصابة سائقها وجرى غلق الطريق لرفع حطام الحادث ونقل السائق للمستشفى لتلقي العلاج.

أثناء رفع حطام الحادث وأمام نفق الاوتوستراد قبل 50 مترا من الحادث، لقى نحو شخصين مصرعهما واصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات أخرى على الدائري الاوسطي بالقرب من نفق الاوتوستراد بمدينة حلوان في جنوب القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بتصادم سيارة تريلا و 7سيارات على الطريق الدائري الاوسطي قبل نفق الاوتوستراد بحلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات ملاكي أمامها على الطريق أسفل نفق الاوتوستراد بحلوان.