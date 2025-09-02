الحجز على قنوات بانوراما لصالح نجل وزير الإعلام السعودي الأسبق تنفيذا لحكم قضائي نهائي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، قرارًا بالحجز التحفظي على قنوات "بانوراما" والعلامات التجارية التابعة لها المملوكة لشركة بانوراما للإنتاج الإعلامي، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي لصالح المنتج عبدالله نور الكاتب، نجل وزير الإعلام السعودي الأسبق.

وصرح المحامي عبدالله منصور، دفاع الكاتب، بأن الحكم جاء في إطار الدعوى رقم 1275 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من مؤسسة عبدالله محمد نور، ويمثلها قانونيًا المنتج عبدالله نور الكاتب بصفته المدير المسؤول، ضد شركة بانوراما.

وتضمن الحكم فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 1 فبراير 2010 الخاص بإنتاج فيلم "سيلماني مشترك"، مع إلزام الشركة برد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فائدة قانونية سنوية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم حتى السداد الكامل، وتعويض أدبي قيمته 20 ألف جنيه فضلًا عن المصاريف وأتعاب المحاماة.

وجاء الحكم استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب الذي أثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم سداد حصتها في تمويل الفيلم، حيث قامت بتوجيه المبالغ المالية المخصصة للعمل إلى إنتاجات أخرى، وهو ما اعتبرته المحكمة إضرارًا ماديًا وأدبيًا يستوجب التعويض.