تريلا و7 سيارات.. اللقطات الأولى من حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان

ينشر موقع صدى البلد اللقطات الأولى من حادث تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات ملاكي على الطريق الدائري الأوسطي في حلوان بالقرب من نفق الاوتوستراد.

ولقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات أخرى على الدائري الاوسطي بالقرب من نفق الاوتوستراد بمدينة حلوان في جنوب القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بتصادم سيارة تريلا و7سيارات على الطريق الدائري الاوسطي قبل نفق الاوتوستراد بحلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين تصادم سيارة تريلا مع 7 سيارات ملاكي أمامها على الطريق أسفل نفق الاوتوستراد بحلوان.