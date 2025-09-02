محكوم عليه في قضايا قـ تل.. مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على عنصر شديد الخطورة بأسيوط

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن زعم أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القوصية بأسيوط باستهداف أحد أقاربه - دون وجه حق - ما أسفر عن مصرعه.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور (عنصر جنائى شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات "قتل، شروع فى قتل، اتجار بالمخدرات، مقاومة سلطات)، وتم استهدافه بتاريخ 23 أغسطس المنقضى وفقاً لإجراءات مقننة ، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته (20 قطعة سلاح نارى "7 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش، طبنجة" – 13 كيلو جراما لمخدرى "الحشيش ، الشابو").

وتأتى استمرارية الجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج فى اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات حول العناصر الإجرامية التى تشكل خطراً على المجتمع ضمن محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، وأن تلك الادعاءات لن تثنى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة العناصر الخطرة حفاظاً على أمن المواطنين.