سقطت بقبضة أمن الغربية.. خادمة تنهى حياة ربة منزل بقصد سرقة أموالها

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط خادمة أنهت حياة سيدة منزل أثناء تواجدها داخل شقتها السكنية بكتم أنفاسها بقصد سرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهلية "ن.ا" 56 سنة متوفاة في ظروف غامضة داخل شقتها السكنية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية قاده الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، وبالفحص الأمني تبين أن وراء ارتكاب واقعة إنهاء حياة السيدة الخادمة العاملة لديها بقصد سرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية.

ضبط المتهمة

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا من ضبط المتهمة لعرضها علي جهات التحقيق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.