ديني

مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إيمان طلعت

تقدَّم أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن مولد النبي ﷺ كان فجرًا جديدًا في مسيرة الإنسانية، إذ غيَّر مجرى التاريخ، وأرسى قواعد العدل والحرية والكرامة للإنسان، فوحَّد بين القلوب بعد فرقة، وأقام بنيان أمة قائمة على الرحمة والإنصاف، وإن إحياء هذه المناسبة العطرة يبعث فينا روح الإصرار على التمسك بالقيم التي أرساها النبي الكريم ﷺ، ويحثنا على استعادة مكانتنا الحضارية عبر العمل الجاد، وتوثيق عرى الوحدة والتكافل، والسير على نهجه الشريف في بناء مجتمع متراحم متماسك ينشر الخير والبركة بين الناس.

نسأل الله تعالى أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية بالأمن والرخاء والازدهار، وعلى قيادتها وشعبها العظيم بالمزيد من العزة والتوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينصر أهلنا في غزة، ويكشف عنهم الكرب، وينعم عليهم بالنصر العاجل القريب.

مفتي الجمهورية شيخ الأزهر رئيس الوزراء المولد النبوي

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

صورة من إحدى الخدمات الصحية
طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

