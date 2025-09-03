مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدَّم أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن مولد النبي ﷺ كان فجرًا جديدًا في مسيرة الإنسانية، إذ غيَّر مجرى التاريخ، وأرسى قواعد العدل والحرية والكرامة للإنسان، فوحَّد بين القلوب بعد فرقة، وأقام بنيان أمة قائمة على الرحمة والإنصاف، وإن إحياء هذه المناسبة العطرة يبعث فينا روح الإصرار على التمسك بالقيم التي أرساها النبي الكريم ﷺ، ويحثنا على استعادة مكانتنا الحضارية عبر العمل الجاد، وتوثيق عرى الوحدة والتكافل، والسير على نهجه الشريف في بناء مجتمع متراحم متماسك ينشر الخير والبركة بين الناس.

نسأل الله تعالى أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية بالأمن والرخاء والازدهار، وعلى قيادتها وشعبها العظيم بالمزيد من العزة والتوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينصر أهلنا في غزة، ويكشف عنهم الكرب، وينعم عليهم بالنصر العاجل القريب.