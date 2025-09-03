الهزار له وقت.. ميدو ينتقد تصرفات الحضري مع منتخب مصر الثاني

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج «أوضة اللبس»، الفيديو الذي نشره عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر الثاني، بصحبة أحمد حسن مدير المنتخب، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تليق بالمناصب الرسمية.

وقال ميدو عبر قناة «النهار»:

«الحضري كان بيعمل الفيديوهات دي مع أحمد حسن قبل ما يدخلوا اتحاد الكرة، لكن دلوقتي المفروض الحاجات دي تتوقف».

وأضاف: «وقت الهزار بيكون مقبول لما ما يبقاش عندك منصب، لكن وأنت مسؤول، اللي بتعمله ممكن يخلق مشاكل للمنتخب».

وأكد: «الحضري أكتر واحد عارف قيمة المنتخب، حتى لو مش ضمن جهاز المنتخب الأول، والمسؤولية هنا تقع على رئيس اتحاد الكرة، اللي لازم يتدخل باعتباره كبير الأسرة ويضع قواعد واضحة تمنع تكرار الأمر».