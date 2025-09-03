ميدو يفجر مفاجأة: زيزو جلس مع الأهلي قبل عامين للرحيل من الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن كواليس مثيرة تتعلق بانتقال بعض لاعبي القلعة البيضاء في وقت سابق.

وأشار إلى أن أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأهلي الحالي، كان يرغب في ارتداء القميص الأحمر منذ موسمين أثناء تواجده داخل الزمالك.



وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «النهار»:

«ماشوفتش أي لاعب في الزمالك عايز يروح الأهلي، باستثناء زيزو، اللي جلس بالفعل مع أمير توفيق مدير التعاقدات السابق في الأهلي من سنتين، أما باقي اللاعبين فلم يبدوا أي رغبة في الرحيل للأهلي».



وأضاف: «إمام عاشور، بعد عودته من تجربة الاحتراف، كان عنده رغبة قوية في الرجوع للزمالك، لكن الصفقة ما تمتتش بسبب الأزمة المالية. الزمالك كان بايعه بـ3 ملايين دولار، وشراؤه من جديد كان محتاج 3.5 مليون دولار، والمبلغ وقتها ماكنش متاح».