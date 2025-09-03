عبد الحليم علي: بيزيرا وبانزا الأفضل هجومياً في الزمالك

أكد عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق الأبيض لديه أفضل مما قدمه بكثير خلال المباريات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن مواجهة سيراميكا كانت الأصعب للزمالك منذ بداية الموسم والأفضل فنياً للفريق.

وقال عبد الحليم علي في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا: “توقيت مباراة وادي دجلة كان صعباً بسبب التوقف الدولي، وكان من الضروري الفوز للحصول على ثلاث نقاط تمنح الزمالك الصدارة، لكن دجلة استحق الانتصار.

وأضاف: “تغييرات فيريرا في اللقاء لم تكن موفقة، وأرى أن خوان بيزيرا وشيكو بانزا هما الأنسب لقيادة الجبهات الهجومية في الزمالك”.

وتابع: “ناصر ماهر لاعب مميز ويجب منحه الثقة والمشاركة طوال 90 دقيقة، بينما يُعد خوان بيزيرا الأبرز بين لاعبي الزمالك حالياً، في حين يملك شيكو بانزا إمكانيات كبيرة لكنه يحتاج للتعاون أكثر مع زملائه”.