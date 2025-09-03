قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء
طائرات الاحتلال تواصل إلقاء القنابل على غزة
بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 من مصر إلى غزة
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 "زاد العزة.. من مصر إلى غزة
من التنافس إلى الشراكة .. مصر وتركيا ترسمان ملامح نظام إقليمي جديد
الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف
قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق مع موهبة عالمية.. اعرف التفاصيل

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

توصل نادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق مع زينيت سان بطرسبورج الروسي، لضم نجم الشاب بيدرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب سانتي أونا، الصحفي بشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن الاتحاد اتفاق شفيهاً مع  زينيت على ضم لاعبه البرازيلي.

وأضاف أنه بسبب تغييرات داخلية يرغب مجلس إدارة النادي الروسي إلى تأجيل الصفقة حتى الشتاء المقبل، لكن بيدرو يضغط بقوة للانضمام إلى الاتحاد الآن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة النادي السعودي لتعزيز الخط الهجومي، في ظل سعي المدير الفني الفرنسي لوران بلان لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في مختلف المسابقات.

وبحسب بحسب مرصد CIES لكرة القدم، فإن البرازيلي بيدرو ضمن أفضل 20 موهبة عالمية تحت 20 عاماً.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

