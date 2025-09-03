الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق مع موهبة عالمية.. اعرف التفاصيل

توصل نادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق مع زينيت سان بطرسبورج الروسي، لضم نجم الشاب بيدرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب سانتي أونا، الصحفي بشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن الاتحاد اتفاق شفيهاً مع زينيت على ضم لاعبه البرازيلي.

وأضاف أنه بسبب تغييرات داخلية يرغب مجلس إدارة النادي الروسي إلى تأجيل الصفقة حتى الشتاء المقبل، لكن بيدرو يضغط بقوة للانضمام إلى الاتحاد الآن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة النادي السعودي لتعزيز الخط الهجومي، في ظل سعي المدير الفني الفرنسي لوران بلان لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في مختلف المسابقات.

وبحسب بحسب مرصد CIES لكرة القدم، فإن البرازيلي بيدرو ضمن أفضل 20 موهبة عالمية تحت 20 عاماً.