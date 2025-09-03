كريم حسن شحاتة: النحاس يجيد التعامل النفسي مع لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن لفتة إنسانية من عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، تجاه لاعب الفريق أحمد عبدالقادر، بعدما تراجع دوره مؤخرًا.



وأوضح كريم حسن شحاتة خلال برنامجه على قناة «الحياة» أن النحاس تواصل مع عبدالقادر، وقال له:«أنا محتاجك في الفترة المقبلة، ومفيش حاجة اسمها إنك خارج الحسابات، شد حيلك وأثبت نفسك في التدريبات والملعب».



وأشار إلى أن هذا النهج يعكس طريقة تعامل عماد النحاس النفسية مع اللاعبين، مضيفًا:

«ده نفس الدور اللي قام به بعد رحيل كولر الموسم الماضي، وقتها قدر يجمع شمل الفريق، وفي النهاية الأهلي توج بالدوري».