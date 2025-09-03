سقطت من والدها.. رضيعة بين الحياة والموت بسبب تناول قطعة حشيش

أصيبت طفلة رضيعة، بحالة إعياء شديدة بسبب ابتلاعها قطعة من الحشيش سقطت من والدها بمنطقة الجيزة، تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وجار التحقيق مع الأب.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بإصابة طفلة رضيعة بحالة إعياء وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طفلة 9 شهور، بحالة من الإعياء بسبب تناولها قطعة من الحشيش سقطت من والدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وجار التحقيق مع والد الطفلة.