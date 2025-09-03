شاهد.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة روجينا، متابعهيا صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت روجينا ، في الصور بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء عبر إنستجرام.

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

وتناول قضية “حق الكد والسعاية”. وقد جسدت روجينا دور “سوسن”، المرأة التي تطالب بحقها في نصف ممتلكات زوجها بعد انفصالهما عقب زواج دام 20 عاماً، مما يسلّط الضوء على تحديات قانونية ومجتمعية تواجهها النساء بعد الطلاق.