محافظ القليوبية : حققنا انجازا ملموسا فى ملف تقنين الأراضي

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة قد حققت إنجازًا ملموسًا، حيث وصلت نسبة إنجاز ملفات التقنين إلى 65% من إجمالي الطلبات المقدمة، مطالبا باستكمال ما تبقى وإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

وقال المحافظ، إنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطط عمل يومية لإنجاز ما تبقى من ملفات، كما أصدر تعليمات صارمة بقطع المرافق (مثل الكهرباء والماء) عن كل من لم يسدد المستحقات المالية المطلوبة منه في المواعيد المحددة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية الرادعة.

وأعلن المحافظ عن إطلاق حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات على الأراضي التي تقاعس أصحابها عن سداد المستحقات المطلوبة، مشددا على أن الدولة لن تتسامح مع أي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها، مع ضمان حقوق المواطنين الجادين.