عاجل
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء
طائرات الاحتلال تواصل إلقاء القنابل على غزة
بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 من مصر إلى غزة
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 "زاد العزة.. من مصر إلى غزة
من التنافس إلى الشراكة .. مصر وتركيا ترسمان ملامح نظام إقليمي جديد
الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف
قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

"الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد

مبادرة "كلنا واحد"
مبادرة "كلنا واحد"
أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي مدها لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، مع استمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.


وتصل التخفيضات في المبادرة إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وقد تم التوسع في عدد المنافذ المشاركة بالمبادرة، لتصبح (55 سلسلة تجارية - 117 مكتبة - 113 شادرا "رئيسي وفرعي"- 114 قافلة متحركة)، بإجمالي 2931 منفذا.. على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.


كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

