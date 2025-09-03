"الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي مدها لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، مع استمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.



وتصل التخفيضات في المبادرة إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



وقد تم التوسع في عدد المنافذ المشاركة بالمبادرة، لتصبح (55 سلسلة تجارية - 117 مكتبة - 113 شادرا "رئيسي وفرعي"- 114 قافلة متحركة)، بإجمالي 2931 منفذا.. على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.



كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

