مجلس التعاون الخليجي يستنكر توسع الاستيطان وخطط ضم الضفة الغربية المحتلة

استنكر مجلس التعاون الخليجي، توسع الاستيطان وخطط ضم الضفة الغربية المحتلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية إدانة رسمية شديدة اللهجة ضد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية اقتحامه للأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاقه سلسلة من التصريحات العدائية والعنصرية التي تهدد بتقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وعبّر الأردن عن رفضه وإدانته الكاملة لاقتحام الوزير المتطرف للأراضي الفلسطينية، معتبراً هذه الخطوة عملاً استفزازياً يصب الزيت على النار ويزيد من حدة التوتر.

وجاءت الإدانة لتشمل التصريحات الخطيرة التي أطلقها سموتريتش، والتي دعا فيها صراحة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما تعتبره المملكة تقويضاً ممنهجاً لحل الدولتين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.