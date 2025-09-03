قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سموترتش يهدد بإبادة السلطة الفلسطينية ويدعو لفرض السيادة على 82% من الضفة الغربية

هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، وتهديده بـ"إبادة السلطة الفلسطينية إذا رفعت رأسها"، تعكس حجم تغوّل اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده سموترتش لم يكن مفاجئًا، بل تم التمهيد له منذ يوم سابق، وجاء من داخل الضفة الغربية بحضور رئيس "مجلس ييشع" الاستيطاني، وهو الكيان الذي يضم مستوطنات الضفة وغزة وفق التسمية العبرية.

وأكدت أن تصريحات سموترتش جاءت بتأييد ضمني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يعكس ضوءًا أخضر للتصعيد السياسي والاستيطاني، وقد هاجم سموترتش خلال كلمته القضاء الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، منتقدًا تحذيرات قادة الأمن من تداعيات فرض السيادة على الضفة، تمامًا كما سبق أن حذروا من خطة البناء الاستيطاني "E1"، والتي مرّت دون تصعيد دولي كما ادّعى.

وأضافت أبو شمسية أن سموترتش دعا نتنياهو إلى عقد اجتماع رسمي لإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشددًا على أن الضم يجب أن يشمل ما يزيد على 82% من أراضي الضفة، وليس فقط مناطق أو مستوطنات بعينها.

كما عبّر سموترتش عن رفضه لأي وجود فلسطيني سيادي، قائلاً إنه لا يجب السماح بقيام "دولة إرهابية جديدة" على غرار غزة، متهمًا السلطة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، ومهددًا بإبادتها في حال تحركت ضد إسرائيل، مضيفًا أنه يرفض تلقي "دروس في الأخلاق من فرنسا"، في إشارة إلى المواقف الأوروبية الأخيرة الداعمة لقيام دولة فلسطينية.

