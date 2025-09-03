قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
أخبار العالم

العاصفة المدارية "لورينا" تتصاعد لدرجة إعصار قوي قبالة السواحل الغربية للمكسيك

العاصفة المدارية "لورينا"
العاصفة المدارية "لورينا"
القسم الخارجي

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنّ العاصفة المدارية "لورينا" تصاعدت لتصبح إعصارًا قويًا قبالة السواحل الغربية لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك. 

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات عاجلة من هبوب رياح استوائية عاتية تهدد حياة السكان في عدد من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره ميامي، أن الإعصار يُتوقع أن يكتسب مزيدًا من القوة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مع احتمالية أن تصل معدلات هطول الأمطار إلى نحو 38 سنتيمترًا في بعض المناطق، مما قد يتسبب في شلل شبه كامل للحياة العامة.

كما حذرت هيئة الأرصاد المكسيكية من مخاطر فيضانات جارفة وانهيارات طينية قد تضرب القرى الواقعة في المرتفعات، مؤكدة أن طبيعة التضاريس الجبلية قد تزيد من حدة الكارثة.

بدأت السلطات المحلية في ولاية باخا كاليفورنيا بتنفيذ خطط الطوارئ، حيث جرى إخلاء بعض القرى المعرضة للخطر، وفتح مراكز إيواء مؤقتة للسكان. كما نُشرت قوات من الجيش والشرطة لتقديم الدعم اللوجستي والإغاثي.

ومن المتوقع أن تتعرض شبكات الكهرباء والاتصالات لأعطال واسعة بسبب الرياح العاتية، فيما حذرت وزارة النقل المكسيكية من احتمالية انقطاع الطرق السريعة نتيجة تراكم السيول والانهيارات الأرضية.

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم المساعدة في حال تفاقم الأوضاع، خصوصًا أن الإعصار قد يؤثر أيضًا على حركة الملاحة البحرية في المحيط الهادئ، ما يهدد طرق التجارة البحرية الحيوية بين المكسيك ودول المنطقة.

