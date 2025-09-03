كتب للسخرية .. أول تعليق من الكرملين على منشور ترامب عن المؤامرة المزعومة



علق مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا والصين وكوريا الشمالية يدبران لمؤامرة قائلا : الكرملين قرأ منشور ترامب حول "مؤامرة" مزعومة تنسجها روسيا والصين وكوريا الشمالية خلال الفعاليات الاحتفالية في الصين ونؤكد أنه لم يكن لدى قادة هذه الدول أي فكرة أو نية لتدبير ذلك.

وأضاف في تصريحات له قائلا : الكرملين يأمل بأن منشور ترامب كتب للسخرية والجميع يفهم دوره هو وبلاده في الترتيبات الدولية.

وبالتزامن مع احتفالات الصين بالذكرى الثمانين لانتصارها في الحرب العالمية الثانية، إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلًا من الصين وروسيا وكوريا الشمالية بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال: أرجو أن تُبلغوا أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما تتآمران ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب، في منشوره، إن السؤال الأهم هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشير إلى الدعم الكبير والتضحيات التي قدّمتها الولايات المتحدة لمساعدة الصين في نيل حريتها من الغزاة الأجانب.

وتابع دونالد ترامب، قائلا : أن العديد من الجنود الأمريكيين فقدوا حياتهم خلال تلك الحرب، آملًا أن يتم تكريمهم وتخليد ذكراهم بما يليق بشجاعتهم وتضحياتهم.

