صرح الكرملين اليوم، بأن تصرفات العديد من السياسيين الأوروبيين في الملف الأوكراني "تتناقض بشكل صارخ" مع النهج الذي يتبعه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللذين وصفهما بـ"الملتزمين بإعادة العملية السياسية إلى مسارها السلمي".

وأكد الكرملين، أن الدول الأوروبية "لا تزال تشجع نظام كييف على الاستمرار في نهج العناد والمواجهة، ما يؤدي إلى تعقيد فرص التسوية السياسية للأزمة"، مضيفًا أن هذه السياسات تسهم في إطالة أمد الصراع وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، ثمن المتحدث باسم الكرملين "جهود دونالد ترامب الرامية إلى إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى في أوكرانيا"، مؤكدًا أن موسكو "تقابل هذه الجهود بتقدير كبير، لما تحمله من رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة بعيدًا عن منطق التصعيد".

وشدد الكرملين على أن "العملية العسكرية الخاصة" ستستمر ما دامت كييف لا تبدي أي استعداد حقيقي للتفاوض أو التوصل إلى تسوية دبلوماسية، مشيرًا إلى أن روسيا لا ترى في الوقت الحالي أي خطوات جدية من الجانب الأوكراني نحو حل سلمي.