صباحيتهما في الجنة.. كشف لغز مصرع عروسين ليلة زفافهما بمدينة بدر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع عروسين داخل شقة الزوجية ليلة زفافهم في منطقة بدر.

مصرع عروسين ليلة زفافهم في بدر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثتي عريس وعروسته داخل شقة في مدينة بدر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين العثور على جثتي عروسين داخل حمام الشقة متوفين وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من الفحص وتحريات أجهزة أمن القاهرة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن تسرب الغاز وراء مصرع العروسين داخل الشقة.