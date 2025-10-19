حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة في شوارع شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل بعد ضبطه يقوم بالترويج للمواد المخدرة بشبرا الخيمة حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد رصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بالترويج للمواد المخدرة وحيازة كلب حراسة.

وكشفت التحريات بقيادة مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو المُشار إليه يدعى "أدهم"، يبلغ من العمر 15 عاما، يقوم بالترويج للمواد المخدرة وحيازة كلب حراسة بدائرة قسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.